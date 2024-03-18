19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
ABONE OL
Terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA