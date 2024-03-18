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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberi... Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (19 Mart Salı) eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun, sabah da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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