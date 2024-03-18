Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.