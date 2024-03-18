Piyasaların gözü merkez bankalarında! Faiz kararları ne olacak?

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.

Cuma günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya'da da gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki toplantısına çevrilirken, bankanın politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un salı günü negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Çin'de sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7 ve perakende satışlar yıllık yüzde 5,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Ülkede işsizlik oranı ise ocakta yüzde 5,3'e yükseldi.