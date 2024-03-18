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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü’ne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda şehitlerimiz sayı ve şükranla anıldı.

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