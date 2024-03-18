İstanbul’da ham madde deposunda korkutan yangın! Mahsur kalan işçiler son anda kurtarıldı

Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangında depoda mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı. İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı.