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Otomobilin refüjü aşıp 3 otomobille çarpışması kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Otomobilin refüjü aşıp 3 otomobille çarpışması kamerada

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip 3 otomobille çarpıştı. 4 sürücünün hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

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