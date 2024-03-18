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Anıl Aci'nin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Anıl Aci’nin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Silivri'de Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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