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İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 620 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

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