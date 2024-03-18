Mart kapıdan baktırdı! Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
Son dakika haberine göre Mart ayında yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentte sabah saatlerinde cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, havanın açılmasıyla eridi.
KARS
Kars'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu.
Beyaza bürünen şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerine biriken karları temizledi.
Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Vatandaşlar, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.
ARDAHAN
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kara yollarında buzlanma da meydana geldi.
Ekipler, sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yaptı.
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