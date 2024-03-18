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Kocaeli'deki fabrikada sanayi tüpü patladı! Ölü ve yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Kocaeli’deki fabrikada sanayi tüpü patladı! Ölü ve yaralılar var...

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.



Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

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