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İstanbul Bayrampaşa'da yol verme kavgasında silahını ateşledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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İstanbul Bayrampaşa’da yol verme kavgasında silahını ateşledi

İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan bir polis, trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda yol verme kavgasında ateş açan polis, sürücüyü bacağından yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru, trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Olay, bugün öğle saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, görevde olmayan polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada, polis tabancasıyla otomobil sürücüsünün bacağına ateş etti.

Sürücü, bacağına isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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