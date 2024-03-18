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Zağnos Paşa Camii haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey anıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Zağnos Paşa Camii haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey anıldı

18 Mart Çanakkale zaferinin 109 yılında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Zağnos Paşa Camisi haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında andı. Anma ziyaretine Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker Şehit Yüzbaşının kabrine karanfil bırakarak, dua ettiler.

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