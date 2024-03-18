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Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu!

YAŞAM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu!

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

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