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Kocaeli'de kumar oynayan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza verildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Kocaeli’de kumar oynayan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza verildi

Kocaeli'de düzenlenen kumar operasyonlarında 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen A.A. ve Ş.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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