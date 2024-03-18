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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 18 Mart mesajı

YAŞAM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman.. İşte buydu Çanakkale'yi Geçilmez kılan." ifadelerini kullandı.

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