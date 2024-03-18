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İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 20'si çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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