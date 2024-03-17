Erzincan’da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 adet fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet bıçak, 8 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş mutabakat evrakı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 120 TL nakit para ele geçirildi.