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Bakan Bayraktar İliç’teki maden sahasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Bakan Bayraktar İliç’teki maden sahasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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