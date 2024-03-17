Pepsi ve Sipahioğlu ailesine tarihi dava! 95 milyon dolar tazminat talep etti

YARDIM VE YATAKLIK SUÇLAMASI

Kuzey Kıbrıs'ta 1981'de kurulan şişeleme şirketi Erkman Kıbrıs LTD'nin yüzde 25'ine sahip olan iş insanı Şemsi Erkman ve ailesi; uzun yıllardır birlikte iş yaptığı Sipahioğlu çiftinin, Infima adında denizaşırı bir paravan şirket kurduğunu, bu şirket üzerinden sahte fatura kestiğini iddia etti. Sabah'ın haberine göre bu sahte faturalandırmaya PepsiCo Inc'nin yardım ve yataklık yaptığını iddia eden Erkman ailesi, Pepsi'nin merkezi ABD'de olduğu için New York Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada 95 milyon dolar tazminat talep etti.