Pepsi ve Sipahioğlu ailesine tarihi dava! 95 milyon dolar tazminat talep etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Pepsi, Yedigün, Seven-Up ve Tamek gibi ürünlerin üretim, dağıtım ve pazarlamasını yapan Tamek Holding'in sahipleri Melih-Güngör Sipahioğlu'na ortakları Şemsi Erkman 95 milyon dolarlık dava açtı. Davanın taraflarından biri de merkezi ABD'de bulunan PepsiCo şirketi oldu.
KKTC'nin en büyük içecek şirketlerinden biri, dünyaca ünlü içecek şirketi Pepsi ile davalık oldu. Ada genelinde Pepsi, Yedigün, Seven-Up, Tamek gibi ürünlerin; üretim, dağıtım ve pazarlamasını yapan Tamek Holding'in sahipleri Melih Sipahioğlu ve Güngör Sipahioğlu'na, Erkman Kıbrıs LTD. şirketi dolayısıyla ortaklıkları bulunan iş insanı Şemsi Erkman tarafından dava açıldı. Davanın bir tarafı da genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan PepsiCo Inc...
YARDIM VE YATAKLIK SUÇLAMASI
Kuzey Kıbrıs'ta 1981'de kurulan şişeleme şirketi Erkman Kıbrıs LTD'nin yüzde 25'ine sahip olan iş insanı Şemsi Erkman ve ailesi; uzun yıllardır birlikte iş yaptığı Sipahioğlu çiftinin, Infima adında denizaşırı bir paravan şirket kurduğunu, bu şirket üzerinden sahte fatura kestiğini iddia etti. Sabah'ın haberine göre bu sahte faturalandırmaya PepsiCo Inc'nin yardım ve yataklık yaptığını iddia eden Erkman ailesi, Pepsi'nin merkezi ABD'de olduğu için New York Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada 95 milyon dolar tazminat talep etti.
Erkman ailesi şikâyetinde; Pepsi'nin, şişeleyici Erkman şirketine Infima aracılığıyla Erkman'ın çoğunluk hissesi sahipleri yararına yüzde 50'ye kadar şişirerek şirketinden 80 milyon dolar hortumlandığını ve azınlık sahiplerinden yıllık temettü olarak 15 milyon dolar alıkoyulduğunu öne sürdü.
Melih ve Güngör Sipahioğlu'na; 2002 yılında da kızları Sema Kızıl, Selda Gocay ve Nilgün Delikan tarafından Fruko'nun Pepsi'ye satışı nedeniyle dava açılmıştı.
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