EPDK "güneş tarlası" tuzağına karşı uyardı! Güneş enerjisinde para nasıl kazanılır? İşte en önemli kriter...

ORTAK OLMANIN İKİ YOLU

Sabah'ın haberine göre güneş enerjisi yatırımlarında yatırıma ortak olmanın iki yolu olduğunu belirten EPDK yetkilileri, "Ya gidip doğrudan o yatırımcının şirketteki hissesini veya şirketin kendisini satın alırsınız ya da halka arz olunan şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatına uygun şekilde borsadaki hisselerini satın alırsınız" dedi. Yetkililer şunları kaydetti: "Reklamlarla, promosyonlarla bu gerçeği değiştiremezsiniz. Çünkü enerji mevzuatımız bu konuda çok net. Bu şirketlerin üretim lisansı yok ve elektrik üretemezler. Diyelim ki elektrik üretim lisansı olan bir şirket söz konusu ve bu şirket yeni ortaklar, hissedarlar almak istiyor. O şirket de her hissedar işlemi ile ilgili EPDK'ya başvurmak ve lisansını tadil etmek zorunda. Biz de kurum olarak bu süreçleri çok titiz biçimde yürütüyoruz."