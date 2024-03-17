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Milyonluk liman kazası güvenlik kamerasında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Milyonluk liman kazası güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk olacağı aktarıldı.

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