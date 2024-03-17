Marmaray’da güvenlik kadına bıçaklı saldırı! Yüzü paramparça oldu | O anlar kamerada

Şüphelinin mağdura karşı kin beslediği için olayı gerçekleştirdiği ve 11 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.