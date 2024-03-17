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Antalya'da Park halindeki otomobil alev topuna döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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Antalya’da Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’da park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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