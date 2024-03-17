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Depremde 146 kişinin can verdiği binanın müteahhiti hakkında şoke eden gerçek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Depremde 146 kişinin can verdiği binanın müteahhiti hakkında şoke eden gerçek

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılarak 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi’yle ilgili 1’i tutuklu 7 kişi hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis istemiyle iddianame düzenledi. Sitede 7 yakınını kaybeden avukat Kübra Nur Kırmacı, bilirkişi raporunda projenin tamamen hatalı olduğu ve belediyenin projeyi onaylamayıp revize etmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bunun revize edilmemesinin en büyük sebebi de bu binanın müteahhidi o dönemin fen işleri müdürüdür. Yani kuzuyu kurda emanet etmişler” dedi.

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