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Kırşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Kırşehir’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Ankara'dan Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsü, Kırşehir mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otobüste bulunan 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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