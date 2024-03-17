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İzmir'de "Kalkan-15" operasyonu! 35 otele ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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İzmir’de Kalkan-15 operasyonu! 35 otele ceza yağdı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de "Kalkan-15" operasyonları kapsamında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapıldığını, 40 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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