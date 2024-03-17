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İstanbul Esenyurt'ta park halindeki 5 tırda yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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İstanbul Esenyurt’ta park halindeki 5 tırda yangın çıktı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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