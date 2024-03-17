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İstanbul Şişhane'de yankesiciye film gibi suçüstü kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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İstanbul Şişhane’de yankesiciye film gibi suçüstü kamerada

Şişhane Meydanı’nda kadınların yanına yaklaşarak çantalarından telefonlarını çalan kadın bir yankesici, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadın memurlar tarafından yakalanan yankesici tutuklanırken, yaşananlar ise kameralarına yansıdı.

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