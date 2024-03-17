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İstanbul Esenyurt'ta bir arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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İstanbul Esenyurt’ta bir arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir arabanın önünü kesen magandalar, aracın içerisindeki sürücüyü darp etti. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

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