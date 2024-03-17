İstanbul Ataşehir’de yangın paniği! Bodrumda başladı üst katlara sıçradı

Bir bina sakini, "Alt tarafta demir çalışması vardı. Kaportacıydı orası. Bizim arkadaşın yeri. O kaynakla çalışırken tiner bidonlarının bulunduğu yere kaynak ateşi sıçrıyor. Ondan sonra bütün binayı sarıyor. Yaşlı bir teyze vardı onu evden çıkardık. 4 katlı bu bina alt katla beraber 5 kat. 3 daire olduğu gibi bitti kül oldu" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, " Burası oto tamircisi. Aşağıda da demir kaynağı yapıyorlarmış. Tinerle birleşince bir anda alev başladı. Biz müdahale edemedik. Alevler yükseldi itfaiye çağırdık ama yapacak bir şey yok. Yukarıda birkaç kişi vardı can kaybı yok diye tahmin ediyorum. 3-4 daire hasar görmüştür diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN