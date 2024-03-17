İstanbul Ataşehir'de yangın paniği! Bodrumda başladı üst katlara sıçradı
İstanbul Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrumunda bulunan tamirhanede yangın çıktı. Yangın üst katlara da sıçrarken, itfaiye ekipleri binayı tahliye etti.
Ataşehir'de 4 katlı binanın bodrum katındaki tamirhanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı. Binada oturanlar tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 11.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Millet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan tamirhanede çıktı. İddiaya göre işyeri çalışanlarının yaptığı kaynak sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler binanın üst katlarına sıçradı. Bina sakinleri tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın nedeniyle binada ve tamirhanede hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Oğlu, yangın çıkan binada oturan bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir bina sakini, "Alt tarafta demir çalışması vardı. Kaportacıydı orası. Bizim arkadaşın yeri. O kaynakla çalışırken tiner bidonlarının bulunduğu yere kaynak ateşi sıçrıyor. Ondan sonra bütün binayı sarıyor. Yaşlı bir teyze vardı onu evden çıkardık. 4 katlı bu bina alt katla beraber 5 kat. 3 daire olduğu gibi bitti kül oldu" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, " Burası oto tamircisi. Aşağıda da demir kaynağı yapıyorlarmış. Tinerle birleşince bir anda alev başladı. Biz müdahale edemedik. Alevler yükseldi itfaiye çağırdık ama yapacak bir şey yok. Yukarıda birkaç kişi vardı can kaybı yok diye tahmin ediyorum. 3-4 daire hasar görmüştür diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR'dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?
- Aşk Onları Hiç Yakalamaz mı? Duygusal Duvarları ile Dikkat Çeken En Kalpsiz 5 Burç!
- Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
- Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
- 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…