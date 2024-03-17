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Batman'da cinayet kamerada : 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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Batman’da cinayet kamerada : 2 ölü

Batman'da bir kişi, dini nikahlı eşini ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü adamı silahla vurarak öldürdü.

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