17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs bulundu! 150 saatlik kamera tek tek izlendi...

Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs bulundu! 150 saatlik kamera tek tek izlendi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs bulundu! 150 saatlik kamera tek tek izlendi...

Kayseri’de çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs; polis ekiplerinin 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA