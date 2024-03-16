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Telefondan çıkartılan batarya patladı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Telefondan çıkartılan batarya patladı! O anlar kamerada

Çankırı’da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

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