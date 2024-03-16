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Hatay'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Hatay’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.

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