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Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıda şahıs yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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