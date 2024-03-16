16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

Kocaeli'de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Kocaeli’de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

YARALANAN OLMADI

Vali Seddar Yavuz olayın yabancı bandıralı bir geminin limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaeli’de geminin çarptığı 3 vinç devrildi!Kocaeli’de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! KOCAELİ'DE GEMİNİN ÇARPTIĞI 3 VİNÇ DEVRİLDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA