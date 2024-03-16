Kocaeli’de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

YARALANAN OLMADI

Vali Seddar Yavuz olayın yabancı bandıralı bir geminin limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.