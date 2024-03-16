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İstanbul Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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İstanbul Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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