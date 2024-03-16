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İstanbul'da Mahmutbey'de 'kaynakçı' aynayı kırarak kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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İstanbul’da Mahmutbey’de ’kaynakçı’ aynayı kırarak kaçtı

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde taralı alan ve emniyet şeridini kullanan sürücü ile önüne geçmek istediği sürücü arasında tartışma çıktı. Kendisine yol vermeyen sürücünün aracına doğru defalarca çarpmaya çalışan 'kaynakçı' otomobilin aynasını kırdıktan sonra emniyet şeridinden hızla kaçtı.

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