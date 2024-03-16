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Çakmak gazı doldururken patlama anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Çakmak gazı doldururken patlama anı kamerada

Amasya’da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.

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