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İstanbul Üsküdar'da vinç çarptı, demir platform yola devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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İstanbul Üsküdar’da vinç çarptı, demir platform yola devrildi

Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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