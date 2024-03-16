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Gaziosmanpaşa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren magandalara para cezası!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Gaziosmanpaşa’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren magandalara para cezası!

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da, araçlarıyla ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücüye toplam 27 bin 262 lira para cezası kesildi.

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