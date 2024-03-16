16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da parkta tüfekle ayaklarından vuruldu

Çorum'da parkta tüfekle ayaklarından vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Çorum’da parkta tüfekle ayaklarından vuruldu

Çorum'da Alican T. (30), parkta bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayıp, ayaklarından vuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA