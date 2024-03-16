Flamingolar Tuz Gölü’nde!

Havaların ısınmasının ardından önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara her yıl on binlerce flamingo geliyor. Göl, flamingolar için geniş bir beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor.

Tuz Gölü'ne gelmeye başlayan flamingolar, eylül-ekim ayına kadar gölde misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş uzmanı Emel Çakmak, flamingoların göçüyle Tuz Gölü'nde inanılmaz bir görsel şölen başladığını söyledi.

Gölün her yıl on binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını belirten Çakmak, "Tuz Gölü flamingolar için beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor. Tuz Gölü, flamingolar için önemli doğal üreme alanlarının başında geliyor. Bu nedenle göl flamingolar için çok kıymetli." diye konuştu.