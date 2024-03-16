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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

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