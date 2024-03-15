Kocaeli’nin 50 yıllık hayali gerçek oldu! ’Teleferik Projesi’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ile hayata geçirildi

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan Kartepe Teleferiği ile Kocaeli, 50 yıllık hayaline kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kartepe Teleferiği kentin uzun yıllardır gündeminde olan ve bir kesim tarafından hayal olarak görülen bir projeydi. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik projesi tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları ile hayata geçirildi ve hayal gerçek oldu. Yerden 1421 m yüksekliğe ulaşan Kartepe Teleferiği için 9 bin 736 metre uzunluğunda çelik halatlar çekildi. Derbent ile Kuzuyayla istasyonları arasında çalışan teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunuyor. Teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet veriyor. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılıyor.

EN YÜKSEK DİREĞE SAHİP

Kartepe Teleferiğinde ağaçlara zarar vermemek için yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Teleferik bu yönüyle de Türkiye'de en yüksek direğe sahip olma özelliği taşıyor. Kartepe teleferiği, kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacak ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla, Kartepe Türkiye'nin marka turizm merkezlerinden birisi olacak.