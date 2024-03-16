Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son yeni uyarı geldi! Haritalara yansıdı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.