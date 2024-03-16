Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son yeni uyarı geldi! Haritalara yansıdı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan sıcaklıkların da düşeceği görülürken, çok sayıda il için olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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