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Sakarya'da Kocası yeni ölen kadın, kendisini rahatsız eden kişiyi parkta dövdü; o anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Sakarya’da Kocası yeni ölen kadın, kendisini rahatsız eden kişiyi parkta dövdü; o anlar kamerada

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 2 ay önce eşini kaybeden Nuran K. (54), evinin çevresinde dolaşan ve kendisini telefonla arayıp rahatsız eden erkeği parkta dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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