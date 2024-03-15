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Yoldan geçen yayaya araç böyle çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Yoldan geçen yayaya araç böyle çarptı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaşlı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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