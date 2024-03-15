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Gaziantep'te feci olay! Çöp kamyonunun altında kalan kadın can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Gaziantep’te feci olay! Çöp kamyonunun altında kalan kadın can verdi

Gaziantep'te çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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