Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı
YAŞAM İHA
Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Mehmet U. (60) yönetimindeki 35 AUB 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı.
Kazada sürücü ve Firdevs U. (57) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!